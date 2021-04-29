Son dakika haber... Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti

Son dakika haber... Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Jandarma Genel Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Servet Yörük bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA 

Jandarma Genel Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Servet Yörük bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Jandarma Genel Komutanlığı yapan 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük, bu sabaha karşı ikamet ettiği Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Yörük, yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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