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Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu

Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli emniyet müdürü Cafer Demirtaş, evinde ölü bulundu. Polisler, Demirtaş'ın beylik tabancası ile intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir evde silah sesi duyuldu.

EVDE ÖLÜ BULDULAR

Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin emekli 4. sınıf emniyet müdürü Cafer Demirtaş olduğunu tespit ederken sağlık ekipleri, Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Yapılan ilk incelemelere göre Demirtaş'ın beylik tabancası ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Efeler, Emekli, Silah, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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