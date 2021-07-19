Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri
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Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri

Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de 'Elmacı Dede' lakabıyla tanınan Muhammet Yılmaz (71), hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı bayram şekeri ve meyve paketlerini Suriye'deki yetim kamplarına götürdü.

DENİZLİ'de 'Elmacı Dede' lakabıyla tanınan Muhammet Yılmaz (71), hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı bayram şekeri ve meyve paketlerini Suriye'deki yetim kamplarına götürdü.

Denizli'de çiftçilik yapan ve 'Elmacı Dede' lakabıyla tanınan Muhammet Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle topladığı, içinde bayram şekeri ve meyvelerin bulunduğu 1000 paketi aracıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirdi. Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'nin Çobanbey bölgesindeki yetim kamplarına şeker, çikolata, elma, şeftali ve kavun getirdiğini söyledi. Bayramda yetimleri sevindirmek için Suriye'ye gittiğini dile getiren Yılmaz, "Suriye'deki yetimlerin bayramı mutluluk içinde geçirmeleri için fedakarlık yaptım. Onların bayramı daha hoşnut geçirmeleri için bu görevi üstlendim. Bayramda onları mutlu etmek için 1000 paket şeker ve çikolata hazırladık" dedi.


Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri
Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri
Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri
Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri
Son dakika haber | 'Elmacı Dede'den Suriyeli çocuklara bayram şekeri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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