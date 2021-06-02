Son dakika haber | Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi İztuzu yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi İztuzu yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Gökbel Mahallesinden, Dalyan Mahallesi istikametine giden 48 ADC 555 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Uysal (21) Gölbaşı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Murat Uysal yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Uysal'ı Ortaca'da özel bir hastaneye kaldırdı.

Uysal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haber | Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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