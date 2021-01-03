Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi
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Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi

03.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:07

Elazığ'da, Doğanbeyi köyünde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan şüpheliler, açtıkları 3 metrelik çukurda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin açtıkları kuyudan çıkarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da sit alanında kazı yapan defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Doğanbağı köyünün Kümbet mevkiinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

3 METRE DERİNLİKTE ÇUKUR AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bunun üzerine ekipler harekete geçip tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. 3 metre derinlikte çukur açan şüpheliler A.U. ve F.A. yapılan şok baskınla yakalandı.

Elazığ'da defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı

ÇUKURUN İÇİNDE 20 METREKARELİK ODA BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yaklaşık 50 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğinde çukur açtıkları, üç metrelik çukurun içinde yaklaşık 20 metrekarelik odanın bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin açtıkları kuyudan çıkarılma anı ve şok baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı
Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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