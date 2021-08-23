Son dakika haberi | Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
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Son dakika haberi | Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gelen şahıslar çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü birbirlerine saldırdı. Olaya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi | Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
Son dakika haberi | Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
Son dakika haberi | Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
Son dakika haberi | Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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