Son dakika haber: Edirneli üretici kadınlar selzedelere destek için kermes düzenledi
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Son dakika haber: Edirneli üretici kadınlar selzedelere destek için kermes düzenledi

Son dakika haber: Edirneli üretici kadınlar selzedelere destek için kermes düzenledi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ile kadın üretim ve işletme kooperatifleri sel bölgesindeki mağdurlara destek için kermes gerçekleştirdi.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ile kadın üretim ve işletme kooperatifleri sel bölgesindeki mağdurlara destek için kermes gerçekleştirdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan kermeste kadınların el emeği ürünleri satışa çıkarıldı.

Kermesi ziyaret eden Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, gazetecilere, Türkiye'nin hem orman yangınları hem de sel nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığının AFAD bünyesinde başlattığı yardım kampanyasına Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve üretici kadınların kermesle destek olduğunu belirten Canalp, "Hep birlikte el ele verirsek bu zor günlerden, güzel günlere çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu yardım etkinliğimiz de kadınlarımızın desteğiyle hayırlara vesile olur." dedi.

Canalp, üretici kadınlara her zaman destek verdiklerini, kentte kadınların 12 üretim ve işletme kooperatifinde çalışmalar yaptığını kaydetti.

"Acı günler dayanışma ve el birliğiyle atlatılacak"

Kermeste el emeği ürünler satan Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi Temsilcisi İlknur Sezen, AA muhabirine, sel mağdurlarının yanlarında olmak için ellerinden ne gelirse yapacaklarını ifade etti.

Acı günlerin dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağını dile getiren Sezen, Kastamonu ve Sinop'ta selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Fatma Akay da kadınların el emeği ürünleri mağdurlar için satışa çıkardığını belirterek, "Üretici kadınlar olarak sel bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik." dedi.

Meriç Küpdere Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi Temsilcisi Hacer Özen, kermeste biberiye, adaçayı ve kekik gibi ürünleri satışa çıkardıklarını, buradan elde edilen geliri selzedelere göndereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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