Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi: EDİRNE merkezli FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması soruşturmasında, haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

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EDİRNE merkezli FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması soruşturmasında, haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması soruşturmasında, aralarında meslekten ihraç edilen askeri personel, akademisyen, doktor, avukatların da bulunduğu 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Eskişehir'de düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Edirne'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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