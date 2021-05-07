Son dakika haber: Eber Gölü'nde flamingolar görsel oluşturdu
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Son dakika haber: Eber Gölü'nde flamingolar görsel oluşturdu

Son dakika haber: Eber Gölü'nde flamingolar görsel oluşturdu
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... AFYONKARAHİSAR'da baharın gelişiyle birlikte Eber Gölü'ne yaşam alanlarını oluşturmak için gelen flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

AFYONKARAHİSAR'da baharın gelişiyle birlikte Eber Gölü'ne yaşam alanlarını oluşturmak için gelen flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırında bulunan, göçmen kuşlar için önemli uğrak merkezlerinden Eber Gölü'ne gelen flamingolar, görsel şölen oluşturuyor. Eber Gölü, flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında yer alıyor. Göle her yıl nisan- mayıs aylarında gelen flamingolar, fotoğraf sanatçısı Erkan Dinç tarafından görüntülendi. Yüzlerce flamingo, göl üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.


- Afyonkarahisar
Son dakika haber: Eber Gölü'nde flamingolar görsel oluşturdu
Son dakika haber: Eber Gölü'nde flamingolar görsel oluşturdu
Son dakika haber: Eber Gölü'nde flamingolar görsel oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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