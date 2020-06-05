Son dakika haber... DÜSAM'dan Fragmanter Film Okumaları Son dakika haberlerine göre SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğretim üyeleri tarafından her hafta bir film çevrimiçi ortamda yapılacak toplantılarda analiz edilecek.

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğretim üyeleri tarafından her hafta bir film çevrimiçi ortamda yapılacak toplantılarda analiz edilecek.

SAMÜ Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Fragmanter Film Okumaları" etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte sinemanın büyülü dünyası çok daha yakından incelenecek. Filmdeki görsellik ve senaryonun yanı sıra bunların anlatım ve aktarım biçimleri ele alınacak. Anlatımı destekleyen unsurların içerdiği anlamlar ve oluşturduğu etkiler üzerinde konuşulacak.

İlk etkinlik 9 Haziran Salı günü Dr. Servet Gündoğdu moderatörlüğünde yönetmenliğini Terrence Malick'in yaptığı "A Hidden Life/ Gizli Bir Yaşam" adlı film ile başlayacak. 7 hafta sürecek etkinlikte her hafta bir film ele alınacak. Filmi daha önceden izleyen katılımcılar yapacakları analizlerle filmlerin deşifresinde bulunacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA