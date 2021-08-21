Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
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Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı

Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düğünde açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi 5 yaşındaki Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düğünde açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi 5 yaşındaki Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti. 

Olay, ilçeye bağlı Dikilitaş köyünde meydana geldi. Köy meydanında düğün yapıldığı esnada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti. Yere yığılarak acı içinde çığlık atan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde önlem alırken, ateş eden şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 


Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı
Son dakika haber! Düğünde ateşlenen tabanca küçük Ömer'i yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

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