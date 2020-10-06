Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti
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Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti

06.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:38

Antalya'da yaptırdığı estetik operasyonlar sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen kadın, "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. İnsanlardan çekinip, saklanıyorum. Maskeyle kendimi kamufle ederek yaşamaya çalışıyorum" dedi.

Aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, göz altı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi.

Daha güzel görünmek için defalarca estetik yaptıran kadın: Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim

ART ARDA OPERASYON YAPMAK İSTEDİLER

Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için istenen 5 bin 500 lirayı da nakit olarak ödedi. Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diyerek, öneride bulundu.

Daha güzel görünmek için defalarca estetik yaptıran kadın: Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim

İKİNCİ OPERASYON DA SONUÇ VERMEDİ

Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı. Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.

MORARIP, ÇÜRÜMEYE BAŞLAYINCA HASTANEYE BAŞVURDU

Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu. Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Özkan, tarafından iki kez operasyon yapıldı. Operasyonlara, koronavirüs nedeniyle ara verildi.

Daha güzel görünmek için defalarca estetik yaptıran kadın: Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim

"YAKIN ÇEVREMİ KAYBETTİM"

Psikolojik olarak hala çok kötü olduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. İnsanlardan çekinip, saklanıyorum. Maskeyle kendimi kamufle ederek yaşamaya çalışıyorum. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor" diye konuştu. Gülmeyi unuttuğunu, mimiklerini kaybettiğini aktaran Uzunoğlu, "Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz" dedi.

Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti

TIP MERKEZİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunduğunu hatırlatan Songül Uzunoğlu, hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

Haber Yorumları (12)
ADA: Al sana güzellik
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TOSUN: kadinin yuzunu yaralayip simasini bozmak 10 yildan baslamasi lazim
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:D: daha iyi olmuş işte :D su testisi su yolunda kırılır. Allah insanları en güzel şekilde yaratır senin derdin ne şırıngalatıyosun oranı buranı ey insanoğlu.
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