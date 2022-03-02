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Son dakika haber: DTÖ, Ukrayna'daki savaşın tarım ve gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olmasından endişeli

AA, Bayram Altuğ - Güncel
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Son dakika haber: DTÖ, Ukrayna'daki savaşın tarım ve gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olmasından endişeli

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya-Ukrayna savaşının özellikle tarım ve gıda ürünleriyle enerji fiyatlarında artışa neden olması ve bunun halklar üzerinde olumsuz etki oluşturmasından endişe edildiğini bildirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya- Ukrayna savaşının özellikle tarım ve gıda ürünleriyle enerji fiyatlarında artışa neden olması ve bunun halklar üzerinde olumsuz etki oluşturmasından endişe edildiğini bildirdi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, DTÖ olarak Ukrayna'daki trajediyi şaşkınlıkla izlediklerini vurguladı.

Ülkedeki krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması dileğinde bulunan Okonjo-Iweala, "Ancak bugün 7'inci gün ve devam eden acı ve can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Barışçıl ve hızlı bir çözüm olması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, ülkedeki savaşın dünyadaki olumsuz etkilerine de dikkati çekerek, "Özellikle tarım ve gıda ürünleri ticareti ve enerji fiyatlarındaki artış, bunların halklar üzerindeki etkileri olmak üzere çatışmanın ticari sonuçlarından da endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.???????

AA / Bayram Altuğ - Güncel

Dünya Ticaret Örgütü, Ukrayna, Enerji, Tarım, Güncel, Haberler

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