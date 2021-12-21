Son dakika haber! (DRONE) Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu - Haberler
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Son dakika haber! (DRONE) Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu

AA / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kar yağan Meke Gölü'nün drone ile görüntülenmesi Meke Gölü'nün tepe kısmının drone ile görüntülenmesi KONYA - Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan ve son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü ve civarında kar yağışı başladı.

KONYA (AA) - Kar yağan Meke Gölü'nün drone ile görüntülenmesi

Meke Gölü'nün tepe kısmının drone ile görüntülenmesi KONYA - Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan ve son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü ve civarında kar yağışı başladı.

Son dakika haber! (DRONE) Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu

Son dakika haber! (DRONE) Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu

Son dakika haber! (DRONE) Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu

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AA / Abdullah Coşkun - Son Dakika Haberleri

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