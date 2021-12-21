Son dakika haber! (DRONE) Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu
AA / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kar yağan Meke Gölü'nün drone ile görüntülenmesi Meke Gölü'nün tepe kısmının drone ile görüntülenmesi KONYA - Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan ve son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü ve civarında kar yağışı başladı.
KONYA (AA) - Kar yağan Meke Gölü'nün drone ile görüntülenmesi
Meke Gölü'nün tepe kısmının drone ile görüntülenmesi KONYA - Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan ve son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü ve civarında kar yağışı başladı.