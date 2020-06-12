Son dakika haber | Dolu yağışı sonrası köy beyaza büründü Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ile sebze fideleri büyük zarar gördü.

Afyonkarahisar'da yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ile sebze fideleri büyük zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tokuşlar köyünde kuzudişi tabir edilen dolu yağdı. Aşırı dolu yağışı nedeniyle köy beyaza bürünürken, ekili alanlar ise büyük zarar gördü. Dolu yağışı sonrası tarlalarda ve bahçelerde meyve ağaçları ile sebze fidelerinin büyük zarar gördüğü gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA