Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
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Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı

17.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:15
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı

Son dakika haberleri... ARDAHAN'da Canan Başlı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp oynayamayan 6 yaşındaki kızı Çisem Sultan'a ip ve pamuktan kardan adam yaptı.

ARDAHAN'da Canan Başlı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp oynayamayan 6 yaşındaki kızı Çisem Sultan'a ip ve pamuktan kardan adam yaptı.

Ardahan 23 Şubat Anaokulu öğrencisi Çisem Sultan Başlı, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlandığı için günlerini evlerinin penceresinin önünde geçiriyor. Zaman zaman ders çalışan Çisem Sultan'ın kardan adam yapamadığı için üzüldüğünü gören annesi Canan Başlı, ip ve pamukla ona kardan adam yaptı. Canan Başlı, kardan adamın havuç olan burnunu da turuncu iple dokudu. Annesinin yaptığı ip ve pamuktan kardan adamı kucağına alan Çisem Sultan, büyük mutluluk yaşadı.  Pamuk kardan adamı kucağına alarak pencereden dışarıyı seyreden Çisem Sultan, "Bak kardan adam dışarıda kar yağıyor. Dışarıda senin arkadaşların olabilir" dedi. Pamuk kardan adamını yanından ayırmayan Çisem Sultan, onunla birlikte çizgi film izliyor, gün boyu oyunlar oynuyor.


Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
Son dakika haber | Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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