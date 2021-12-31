Son dakika... Diş hekimi evinde ölü bulundu

ZONGULDAK (İHA) - Diş hekimi evinde ölü bulundu

ZONGULDAK Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Uğur Açar banyoda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Yağcılar Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre kendisi gibi doktor olan Uğur Açar'ın eşi, eşine ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve bakmaya gelen komşuları Uğur Açar'a ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alınan izinle evine girdiği Uğur Açar'ı banyoda yerde yatar vaziyette buldu. Eve çağrılan 112 sağlık ekipleri Uğur Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Açar'ın cenazesi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.