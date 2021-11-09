Mersin kent protokolü, trafik güvenliği için direksiyon başına geçti
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da aralarında bulunduğu kent protokolü üyeleri, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçip mesaj verdi.
BİNGÖL (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da aralarında bulunduğu kent protokolü üyeleri, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçip mesaj verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, kampanya kapsamında çekilen videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
"BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaşılan görüntülerde, Vali Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, direksiyon başına geçtiği görüldü.
Trafik güvenliğine dikkati çeken kent protokolü üyeleri, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.