Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 3
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Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 3

13.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:56
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 3

Son dakika habere göre Yiyecek bulmakta zorlanan martılar, kısmen kuruyan gölete akın ettiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir merkezinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce martı, kısmen kuruyan Kocadere Göleti'ne akın etti.

Yiyecek bulmakta zorlanan martılar, kısmen kuruyan gölete akın etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir merkezinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce martı, kısmen kuruyan Kocadere Göleti'ne akın etti.

Trakya'da kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yüzlerce martı kısmen kuruyan gölete akın etti. Deniz kenarında görülmeye alışık olunan kuş türlerinden olan martılar, göletteki balık bolluğu sayesinde kolayca beslendi. Martılar, zaman zaman göletin üzerinde uçarak güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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