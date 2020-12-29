Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı

Tekirdağ'da bir hastanede korona tedavisi gören yaşlı kadının çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi geldi. Annelerini gömen çocuklar, definden yarım saat sonra cenazelerin karıştığına ve annelerinin bugün öldüğüne dair bir telefon aldı. Acılı çocuklar "Ölmüş biriyle canlı biri nasıl karıştırılır?" diyerek hastaneye isyan etti.

Özel hastanede koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ'dan Sakarya'ya getirilen cenaze, bugün Karasu ilçesi Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

ALDIKLARI TELEFONLA ŞOKE OLDULAR

Defin işleminden yarım saat sonra aldıkları telefonla Patan'ın çocukları neye uğradığını şaşırdı. Anneleri olarak defnettikleri kişinin bir başkası olduğunu öğrenen çocuklara, annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Bunun üzerine savcılık talimatı doğrultusunda mezar tekrar açılarak defnedilen cenaze çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Cenazenin asıl sahipleri Tekirdağ'dan Sakarya'ya doğru yola çıkarken, Fatma Patan'ın cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi.

"ÖLMÜŞ BİRİYLE CANLI BİRİ NASIL KARIŞTIRILIR?"

Aile duruma tepki gösterirken Fatma Patan'ın kızı Elif Usta, "Biz cenazeyi defnettikten yarım saat sonra bize bir haber geldi, anneniz öldü diye. Yani morgda karışmasını anlarım ama ölmüş ve canlı bir insan nasıl karışır? Cenazenin asıl sahiplerine de günah, bakın gömdük sonra çıkardık. Kimsenin içi yanmasın, bu hastane bize daha önce de bazı sorunlar çıkardı. Burada bir şey var, bunlar incelensin ve kimse yanmasın.'' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı