Son dakika haber: DENİZLİ Hayvanlar 40 dereceyi aşan sıcakta hortumla su tutularak serinletiliyor
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Son dakika haber: DENİZLİ Hayvanlar 40 dereceyi aşan sıcakta hortumla su tutularak serinletiliyor

Son dakika haberleri: Hayvanlar 40 dereceyi aşan sıcakta hortumla su tutularak serinletiliyorDENİZLİ'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hayvanları da olumsuz etkiliyor.

02.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:57

Hayvanlar 40 dereceyi aşan sıcakta hortumla su tutularak serinletiliyor

DENİZLİ'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi Çamlık Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, görevliler tarafından belirli aralıkla hortumla su tutularak serinletiliyor.

Denizli kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, gölgede 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde ağaç altında güneşten korunmaya; dondurma, soğuk su gibi yiyecek ve içeceklerle serinlemeye çalışıyor. Normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından sadece insanlar değil, hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlık Mesireliği'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar için görevliler, hortumla çare buldu. Sıcaktan bunalan hayvanlar, belli aralıklarla hortumla tutulan suyla serinletiliyor. Hortumu gören hayvanlar, hemen görevlilerin yanına koşuyor ve vücutlarına tutulan suyla serinlemenin keyfini yaşıyor.

Çamlık Mesireliği Park Müdürü İbrahim Özükızıl, aşırı sıcak havalarda insanlar gibi hayvanların da zor anlar yaşadığını belirtip, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve 40 dereceyi aşıyor. Sıcak havada insanlar gibi hayvanlar da serinlemek istiyor. Biz de hayvanları hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyoruz. Vücutlarına su tutarak yıkıyoruz. Hava sıcaklığına göre belli aralıklarla hortumla su tutuyoruz" dedi.

'İNSANLAR GİBİ HAYVANLARIN DA İHTİYACI VAR'

Hayvanat bahçesine ailesiyle birlikte gezmeye gelen Muhammet Kapucu, "Hayvanlar da can taşıyor. Onların da insanlar gibi sıcak havada serinlemeye ihtiyaçları var. Buradaki görevliler hayvanlara su tutarak serinletiyor. İnsanlık bunu gerektirir" dedi.

Çocuklarıyla hayvanat bahçesine gelen Ayşen Bıldırcın, "Suya ihtiyacı olmayan hayvan yoktur. İnsanlar sıcakta nasıl duş alıp, serinlemeyi tercih ediyorsa, onların da buna ihtiyacı var. Özellikle sıcakların aşırı arttığı bu günlerde hayvanları unutmamak gerek" diye konuştu.

'VİCDANİ GÖREVİMİZ'

Hayvanlara günde en az iki kez su tutarak serinleten görevli Erol Şanal, "Hayvanat bahçemizde 2 deve, 2 devekuşunun yanı sıra kanatlı havyanlar da var. Onları günde en az iki kez serinletiyoruz. İnsanların da nasıl rahatlamaya ihtiyacı oluyorsa, biz de onları hortumla ıslatarak serinlemelerini sağlıyoruz. Develere, deve kuşlarına ve kuşlara hortumla su tutuyoruz. Bu sıcak havalarda onları serinletmek bizim vicdanen görevimizdir" dedi.

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Son dakika haber: DENİZLİ Hayvanlar 40 dereceyi aşan sıcakta hortumla su tutularak serinletiliyor

Kaynak: DHA

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