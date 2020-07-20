Son dakika haber | Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldıganlaştığı iddiasıyla çevredekiler tarafından vurularak öldürüldü.
20.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:03
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldıganlaştığı iddiasıyla çevredekiler tarafından vurularak öldürüldü.
Alaplı ilçe merkezinde bulunan balıkçı barınağında bulunan balıkçılar, su içinde yaban domuzunun yüzdüğünü fark etti. Bir süre kendi etrafında yüzen yaban domuzu, ardından teknelerin arasından karaya çıktı. Barınak içinde koşturan yaban domuzu, paniğe neden oldu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganlaştığı belirtilen yaban domuzu vurularak öldürüldü.?
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Kaynak: DHA