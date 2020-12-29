Son dakika haber... Deniz polisinden kurtarma tatbikatı
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Son dakika haber... Deniz polisinden kurtarma tatbikatı

29.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:08
Son dakika haber... Deniz polisinden kurtarma tatbikatı

Son dakika habere göre Antalya'da sosyal medyadan paylaşılan, deniz polisinin can kurtarma tatbikatı görüntüsü ilgi gördü.

Antalya'da sosyal medyadan paylaşılan, deniz polisinin can kurtarma tatbikatı görüntüsü ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan tatbikat görüntülerinde, senaryo gereği Antalya açıklarında Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adını taşıyan hücum botla görev yapan Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki 6 kişilik ekipten biri dengesini kaybederek denize düştü.

Başını çarpması sonucu boğulma tehlikesi geçiren kişiye hemen ucunda meşale bulunan can simidi atıldı. Simidi yakalayan polis memuru, atılan halata tutundu. Bu sırada bir diğer polis memuru denizle atlayarak, arkadaşını hücum bota çekti.

Arkadaşları tarafından bota alınan memura burada ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı.

Paylaşılan tatbikat görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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