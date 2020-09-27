D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
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D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

27.09.2020 06:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 06:21
D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu, Ayvansaray mevkiinde sürücüler yol kenarında baygın halde yatan bir kadını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA D-100 Karayolu, Ayvansaray mevkiinde sürücüler yol kenarında baygın halde yatan bir kadını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Olay, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray metrobüs durağı yakınlarında yol kenarında yerde yatan bir kadını gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ve ismi öğrenilemeyen kadına müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

YOLUN KENARINDA YATIYORDU

Yol kenarında baygın kadını görünce yardım için duran Furkan Toprak "Yolun kenarında yatıyordu. Durumu kötüydü 'Beni bırakma' falan diyordu. Kocasının numarasını falan verdi aramaya çalıştık arayamadık. Allah yardımcısı olsun. 112 sağlık görevlilerini aradım, insanlık namına ne gerekiyorsa yaptım" dedi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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