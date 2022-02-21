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Son dakika haber: Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, İsmetpaşa Mahallesi, cumhurbaşkanı, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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