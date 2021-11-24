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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Öğretmenler Günü'nü kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Öğretmenler Günü'nü kutladı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Oktay, Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Aydınlık yarınlarımızın teminatı yavrularımızı sevgi, bilgi ve sabırla yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olan fedakar öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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