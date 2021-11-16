ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah" demişti.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" diyerek taziye dileklerini iletmişti.