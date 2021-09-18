Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri