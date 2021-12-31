Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece...
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır."
AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri
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