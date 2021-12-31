Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır."

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AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri

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