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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerini değerlendirdi Açıklaması

AA, Enes Kaplan - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Senegal, Kongo, Güncel, Haberler

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