Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.