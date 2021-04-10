Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç