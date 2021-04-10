Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."

Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.'

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 20:19:44. #1.15#
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