Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan ayrıldı
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan ayrıldı

07.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:49
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği açılış ve temaslarının Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği açılış ve temaslarının Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda partililerle buluşmasını ardından yapımı tamamlanan Kahramanmaraş - Göksun yolunun açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından havayolu ile kentten ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan ayrıldı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan ayrıldı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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