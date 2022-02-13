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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kadir Topbaş, İstanbul, Güncel, Haberler

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