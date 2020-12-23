Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan : "CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu...
23.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:34
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk