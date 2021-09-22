Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri
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