Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden zarar gören Bozkurt'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta
KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden zarar gören Bozkurt'a geldi.
Sel felaketinden zarar gören Bozkurt'a Sinop'tan helikopter ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterden sonra bindiği otobüsün önünden halkı selamlayarak ilçeye girdi. Erdoğan, Cuma namazı için Bozkurt Yeni Cami'ne girdi.
Erdoğan'ın cuma namazı sonrasında halka hitap etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı