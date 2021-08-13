Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden zarar gören Bozkurt'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden zarar gören Bozkurt'a geldi.

Sel felaketinden zarar gören Bozkurt'a Sinop'tan helikopter ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterden sonra bindiği otobüsün önünden halkı selamlayarak ilçeye girdi. Erdoğan, Cuma namazı için Bozkurt Yeni Cami'ne girdi.

Erdoğan'ın cuma namazı sonrasında halka hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:40:49. #1.16#

title