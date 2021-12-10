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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaretler eden zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaretler eden zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Vedat Kılıç/İHA)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

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