Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araçtan inmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için hazırlanan pastayı kesmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına çikolata ikram etmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etmek isteyen bir grup vatandaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araçtan inmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için hazırlanan pastayı kesmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına çikolata ikram etmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etmek isteyen bir grup vatandaş Kısıklı'daki konutun önünde toplandı. Vatandaşları gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu durdurdu ve vatandaşların yanına giderek kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti, çikolataları ise basın mensuplarına ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya