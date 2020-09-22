Son dakika haber: Çukurca'da çeltik hasadına başlandı
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Son dakika haber: Çukurca'da çeltik hasadına başlandı

Son dakika gündem haberine göre HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği bölgeye ilkbaharda köylülerin imece usulüyle ektiği ve geleneksel yöntemle yetiştirdiği çeltiğin hasadına başlandı.

Son dakika haber: Çukurca'da çeltik hasadına başlandı
22.09.2020 07:48 | Son Güncelleme: 22.09.2020 07:51
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği bölgeye ilkbaharda köylülerin imece usulüyle ektiği ve geleneksel yöntemle yetiştirdiği çeltiğin hasadına başlandı.

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Çukurca'da çeltik de üretiliyor. Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca'da çeltik üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda, nisan ayında toprağı sürüp küreklerle çeltik havuzları oluşturan köylüler, oluşturdukları havuzlara ektikleri çeltikleri özenle yetiştiriyor. İlçeye bağlı 40 haneli Narlı köyünde günün ilk ışıklarıyla tarlalara giderek olgunlaşan çeltiği imece usulü hasat eden köylüler, elde ettikleri pirinci bitkilerinden ayırarak tüketime hazır hale getiriyor.

Birbirlerine verdikleri destekle dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen köylüler, ürettikleri pirinçle hem ailelerinin ihtiyacını karşılıyorlar hem de ekonomiye katkı sunuyorlar.Çiftçi Adil Akgül, yaklaşık 6 aydan sonra pirinç tarlasında hasat dönemine başladıklarını belirterek, "Tarla, bağ, bahçe işleri ile uğraşıyoruz. Şu an pirinç biçme zamanı. Orak ile biçip topluyoruz. Kurutup değirmene öğütmeye götüreceğiz. Biz birbirimize yardım ederek, işlerimizi yapıyoruz. Bu işler yardımlaşma olmadan da yapılmaz" dedi.

Üretim aşamasını anlatan köylülerden Adnan Karabulak ise pirinç üretiminin meşakkatli bir süreçten sonra sofralara geldiğini belirterek, "Pirincin ekildiği tarla, yıl boyunca sadece pirince ayrılır. Hasat dönemi de çok zordur. Olgunlaşan pirinç biçilir. Bir gün güneşte kuruması için tarlada bekletilir. Ertesi gün kuruyan pirinç kamışı ile taneleri dökülmeyecek şekilde boş ve düzlük bir yere taşınır." diye konuştu.


- Hakkari

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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