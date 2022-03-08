Son dakika haber... COX BAZAAR - Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı
AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı.
Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı. Yangında bir Rohingyalı çocuk öldü, bazıları da hafif yaralandı.
İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, şu ana kadar 300 çadır ve küçük dükkan kullanılamaz hale geldi.