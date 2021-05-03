Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti

Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ankara'nın Çubuk ilçesinde Covid-19 aşısı olduktan sonra eve dönmekte olan sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Covid-19 aşısı olduktan sonra eve dönmekte olan sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerindeki TOKİ Konutları mevkiinde Aydın Acar idaresindeki 06 AY 7628 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Emine G. ve Güllü K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Aydın Acar'ın aile hekimine Covid-19 aşısı olmak için komşularıyla birlikte gittiği ve aşı olduktan sonra TOKİ konutlarındaki evine döndüğü öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber! Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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