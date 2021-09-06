Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı

Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekkeşinler Mahallesi'nde Dursun Düvenci'ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye Oğuzlar, İskilip ve Amasya'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında Mehmet ve Dursun Düvenci'ye ait 2 ev ile 1 samanlık yandı. Yangın sırasında bir evde yaşanan tüp patlaması büyük paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı
Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı
Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geri dönüşüm tesisinde yangın! Yan tesise de sıçrayana alevler kontrol altına alındı
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Yan tesise de sıçrayana alevler kontrol altına alındı
İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı
İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Tanju Özcan Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Münir Özkul Deniz Akkaya Gülben Ergen
Spor Diego Salih Uçan Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:04:04. #1.16#

title