Son dakika haber | Çorum'da Gölünyazı Milli Parkı'ndaki sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Son dakika haber | Çorum'da Gölünyazı Milli Parkı'ndaki sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Çorum'da Gölünyazı Milli Parkı'ndaki sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Çorum'da Gölünyazı Milli Parkı'nda çıkan ot yangınında yaklaşık 400 metrekare sazlık alan zarar gördü.

Çorum'da Gölünyazı Milli Parkı'nda çıkan ot yangınında yaklaşık 400 metrekare sazlık alan zarar gördü.

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki bölgeden duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çorum ve Laçin Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölünyazı Milli Parkı'nda bulunan gölet çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 400 metrekarelik sazlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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