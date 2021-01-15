Son dakika: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:28

Son dakika habere göre Çorum'un Mecitözü ilçesinde tır, kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde tır, kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erkan Temel'in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Çorum-Mecitözü kara yolunun Elvan Çelebi mevkisinde karşı yönden gelen Nabi Eserer yönetimindeki 42 EDF 18 plakalı tırla çarpıştı.

Bu sırada yoldan geçen Seçgin Yaşar idaresindeki Mecitözü Belediyesine ait çöp kamyonu da tıra arkadan çarptı.

Kazada şarampole savrulan otomobilin sürücüsü Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çıkarıldı.

Yaralanan tır sürücüsü Eserer ile kamyon sürücüsü Yaşar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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