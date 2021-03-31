Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı
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Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı Burdur' da bir evin 3. katında çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı

BURDUR - Burdur' da bir evin 3. katında çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Hayvan Pazarı karşısında bulunan bir evin 3. katında çıktı. Olay yerine Burdur Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Akdemir'in oturduğu belirlenen dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken dairede bulunan bir odanın tamamen yandığı diğer odaların ise zarar gördüğü belirlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde bulunan 2 çocuk dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi gören çocukların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi. Öte yandan yangının, evde çocukların ateş ile oynadığı sırada yatağın alev alması sonucu çıktığı öğrenildi.

Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı
Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı
Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı
Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı
Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı
Çocukların ateşle oyunu yangına davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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