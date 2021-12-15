Son dakika haber... Cizre'de, Tahir Güven'in öldürülmesine 'Teröre Lanet Mitingi' ile tepki

Cizre Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile 'Teröre Lanet Mitingi'ne katılan çok sayıda kişi, 'Cizre teröre karşı tek ses, tek yürek' pankartı açıp, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı.

Terör örgütlerine karşı birlik olunması gerektiğini belirten Güven, "Gelin bir olalım. Gelin tüm terör örgütlerine karşı beraber olalım. Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetliyoruz. Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle başta terör örgütü PKK'yı, FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. ve her zaman olduğu gibi var gücümüzle terörü lanet ediyoruz, edeceğiz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı ticareti ve her türlü sosyal aktiviteleri yok saydı. Tahir Güven ve onun gibileri yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş şehitlik mertebesine ulaşmışlardır" diye konuştu.