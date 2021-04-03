Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Çorum'da eşinden şiddet gören bir kadın, can havliyle evinden çıplak ayakla kaçtı. Evinden 2 km uzaklıktaki polis merkezine gelen talihsiz kadın, perişan halde polisten yardım istedi.
Çorum'un Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi.
POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR