Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı
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Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı

Çorum'da eşinden şiddet gören bir kadın, can havliyle evinden çıplak ayakla kaçtı. Evinden 2 km uzaklıktaki polis merkezine gelen talihsiz kadın, perişan halde polisten yardım istedi.

Çorum'un Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi.

Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.

Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı
Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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