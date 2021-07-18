Son dakika haber: Çin'de "Monkey B" virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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Son dakika haber: Çin'de "Monkey B" virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika haber: Çin'de 'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.

China CDC Weekly'nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı.

Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Testler sonucunda sadece BV virüsü pozitif çıktı

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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