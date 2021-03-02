Son dakika haber! Çin'de helikopter düştü: 5 ölü
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Son dakika haber! Çin'de helikopter düştü: 5 ölü

02.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:04
Son dakika haber! Çin'de helikopter düştü: 5 ölü

Gelen son dakika haberine göre Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre yetkililer, Ci'an bölgesinde eyalet meteoroloji servisine ait B-10GD tipi helikopterin düştüğünü, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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