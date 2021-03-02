Son dakika haber! Çin'de helikopter düştü: 5 ölü
02.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:04
Gelen son dakika haberine göre Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki habere göre yetkililer, Ci'an bölgesinde eyalet meteoroloji servisine ait B-10GD tipi helikopterin düştüğünü, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik