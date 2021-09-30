Son dakika haber | Cilt sayısıyla Guinness'e giren 'Golgo 13' çizgi romanının yazarı Saito öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Cilt sayısıyla Guinness'e giren "Golgo 13" çizgi romanının yazarı Saito öldü

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cilt sayısıyla Guinness'e giren

Bir son dakika haberine göre Yayımlanan cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Golgo 13" çizgi romanına imza atan Saito Takao'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayımlanan cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Golgo 13" çizgi romanına imza atan Saito Takao'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının, yayıncı kuruluş Shogakukan firmasına dayandırdığı haberine göre, yazar Saito 84 yaşında pankreas kanserinden yaşamını yitirdi.

Wakayama eyaleti doğumlu Saito, Osaka'da büyümüş ve "manga" sektöründe ilk eserini 1955'te yayımlamış ve 1964'te kurduğu firmayla kurumsal piyasaya adım atmıştı.

Saito'nun ilk 1968'te yayımladığı ve 201. cildinin önceki ay piyasaya çıkmasıyla "Golgo 13" çizgi roman serisi, elde ettiği cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

"Doğa üstü yeteneklere sahip suikastçı Duke Togo'nun maceralarının" anlatıldığı seri, hükümetler ve uluslararası ilişkiler sahasından esinlenilmiş hikayelere yer veriyor.

Akademi ve sanat dünyasına katkıları sonrası Saito'ya 2003'te Japonya hükümetinin "Mor Kurdele Nişanı" verilmişti.

"Golgo 13" serisinin yakın takipçilerinden Maliye Bakanı Aso Taro, Saito'nun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

81 yaşındaki Bakan Aso, Saito'nun ölümünü "bir yeteneğin kaybı" olarak nitelerken, "Golgo 13 gibi başka uluslararası çizgi roman serisi var mıdır?" değerlendirmesini yaptı.

Shogakukan firmasının, çizgi romanın yayımını sürdüreceği bildirildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Cilt sayısıyla Guinness'e giren 'Golgo 13' çizgi romanının yazarı Saito öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 06:36:38. #1.11#